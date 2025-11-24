अब इस देश में बच्चे नहीं चला सकेंगे सोशल मीडिया, प्रतिबंध लगाने की योजना
क्या है खबर?
मलेशिया अगले साल से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। यह कदम इन प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल से जुड़ी बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है। संचार मंत्री फहमी फादजिल ने कहा है कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आयु प्रतिबंध कैसे लागू किए हैं।
उद्देश्य
बच्चों को इन खतरों से बचाने की योजना
संचार मंत्री फादजिल ने युवा यूजर्स को साइबर बुलिंग, ठगी और बाल यौन शोषण जैसे ऑनलाइन खतरों से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 16 साल से कम उम्र के किशोरों को यूजर अकाउंट बनाने से रोकने के सरकार के फैसले का पालन करेंगे। यह कदम एक व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है, जहां कई देश डिजिटल स्पेस में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं।
तैयारी
ये देश भी कर रहे तैयारी
टिक-टॉक, स्नैपचैट, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप की मूल कंपनी मेटा पर युवा यूजर्स में मानसिक स्वास्थ्य संकट को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका में मुकदमा दायर किया गया है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के अकाउंट निष्क्रिय करने जा रही है। फ्रांस, स्पेन, इटली, डेनमार्क और ग्रीस जैसे देश भी आयु सत्यापन ऐप टेंप्लेट का परीक्षण कर रहे हैं। इंडोनेशिया ने ऐसा कदम उठाने की घोषणा की है।