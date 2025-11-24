मलेशिया अगले साल से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लागू करेगी (तस्वीर: अनस्प्लैश)

अब इस देश में बच्चे नहीं चला सकेंगे सोशल मीडिया, प्रतिबंध लगाने की योजना

क्या है खबर?

मलेशिया अगले साल से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। यह कदम इन प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल से जुड़ी बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है। संचार मंत्री फहमी फादजिल ने कहा है कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आयु प्रतिबंध कैसे लागू किए हैं।