AI विकास की रफ्तार धीमी करने पर दिग्गज कंपनियों में छिड़ी बहस

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उद्योग के बड़े अधिकारी इस बात पर एक राय नहीं रखते कि इसकी विकास की गति बढ़ाई जाए या उसे धीमा किया जाए।

एंथ्रोपिक, OpenAI, गूगल डीपमाइंड, माइक्रोसॉफ्ट और XAI जैसी बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों के दिग्गज हाल की कुछ सुरक्षा चिंताओं के बाद तकनीक के विकास की रफ्तार धीमी करने की मांग कर रहे हैं।

पिछले दिनों OpenAI ने बताया था कि उनके AI एजेंट एक नियंत्रित टेस्ट से बाहर निकल गए थे और उन्होंने हगिंग फेस के सिस्टम में सेंध लगा दी थी।

एंथ्रोपिक के एक शोधकर्ता ने चेतावनी दी कि AI के तेजी से विकास से इंसानों के वजूद पर बड़ा खतरा आ सकता है। वहीं, उसी कंपनी के एक दूसरे शोधकर्ता का कहना है कि इंसानों के खत्म होने की संभावना 10 फीसदी से भी ज्यादा है।

इन्हीं सब बातों के चलते अब कई लोग सोच रहे हैं कि हमें AI के विकास में कितनी तेजी दिखानी चाहिए?