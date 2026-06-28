रायपुर की छात्रा महिमा 108 देशों के छात्रों के साथ बनाएंगी सैटेलाइट

दिल्ली में मिलेगा व्यावहारिक प्रशिक्षण

शक्तिसैट कार्यक्रम में 21 मॉड्यूल्स और सैटेलाइट विज्ञान पर आधारित 365 पाठ शामिल हैं। इसमें सैटेलाइट बनाने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलती है। महिमा अपने व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए अगस्त में दिल्ली जाएंगी।

सबसे खास बात यह है कि अक्टूबर में छात्रों द्वारा बनाए गए 2 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। इनमें से एक चंद्रमा की परिक्रमा करेगा, जबकि दूसरा चंद्रमा पर उतरने की कोशिश करेगा। महिमा के प्रधानाचार्य ने ही उन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी दी थी और अब विद्यालय को उन पर बेहद गर्व है।