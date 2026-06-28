रायपुर की छात्रा महिमा 108 देशों के छात्रों के साथ बनाएंगी सैटेलाइट
रायपुर की 10वीं कक्षा की छात्रा महिमा राजपूत को 108 देशों के छात्रों के साथ एक खास अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष शिक्षा कार्यक्रम शक्तिसैट के लिए चुना गया है।
महिमा को इस कार्यक्रम के बारे में अपने विद्यालय से पता चला था। उन्होंने तुरंत इसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया क्योंकि उन्हें सैटेलाइट और अंतरिक्ष मिशन की दुनिया में गहरी दिलचस्पी थी।
दिल्ली में मिलेगा व्यावहारिक प्रशिक्षण
शक्तिसैट कार्यक्रम में 21 मॉड्यूल्स और सैटेलाइट विज्ञान पर आधारित 365 पाठ शामिल हैं। इसमें सैटेलाइट बनाने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलती है। महिमा अपने व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए अगस्त में दिल्ली जाएंगी।
सबसे खास बात यह है कि अक्टूबर में छात्रों द्वारा बनाए गए 2 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। इनमें से एक चंद्रमा की परिक्रमा करेगा, जबकि दूसरा चंद्रमा पर उतरने की कोशिश करेगा। महिमा के प्रधानाचार्य ने ही उन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी दी थी और अब विद्यालय को उन पर बेहद गर्व है।