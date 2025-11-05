महाराष्ट्र सरकार ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला महाराष्ट्र पहला भारतीय राज्य, जानिए क्या है उद्देश्य

क्या है खबर?

महाराष्ट्र उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। राज्य सरकार ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंच का विस्तार करने के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के साथ एक आशय पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी के तहत, गढ़चिरौली, नंदुरबार, धाराशिव और वाशिम सहित सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और कम सेवा वाले जिलों में सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।