मैजिकपिन का AI असिस्टेंट वेरा को 10 लाख दुकानों तक पहुंचाने का लक्ष्य 

बेंगलुरु में है कंपनी के सबसे ज्यादा यूजर

LPG संकट के दौरान लॉन्च होने के बाद से वेरा 25 से ज्यादा तरह के बिजनेस में 50 लाख से ज्यादा इंटरैक्शन का हिस्सा रहा है।

इसकी मदद से रेस्टोरेंट और रिटेलर्स को अपनी योजनाओं को और समझदारी से बनाने में काफी सहायता मिली है। यूजर्स की संख्या के मामले में बेंगलुरु सबसे आगे है, जहां 1.23 लाख यूजर्स हैं। इसके बाद नई दिल्ली और हैदराबाद का नंबर आता है।

मैजिकपिन ने वेरा के AI फीचर्स को बेहतर बनाने के लिए 10 लाख डॉलर (करी 9.5 करोड़ रुपये) का निवेश करने का ऐलान किया है।

कंपनी की योजना है कि मार्केटिंग और बिजनेस इंटेलिजेंस पर खास ध्यान दिया जाए, ताकि यह तकनीक स्थानीय दुकानों के लिए और भी फायदेमंद साबित हो सके।