साल का पहला चंद्र ग्रहण आज, भारत में कहां और कब दिखेगा 'ब्लड मून' का नजारा?

खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आज (3 मार्च) का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज 2026 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस खास खगोलीय घटना को दुनिया की 40 प्रतिशत आबादी देख सकेगी और यह 2028 के आखिर तक का अंतिम पूर्ण चरण ग्रहण माना जा रहा है, इसलिए यह नजारा और खास हो जाता है। बता दें कि ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखेगा, जिसे 'ब्लड मून' कहा जाता है।

समय कितनी देर रहेगा ग्रहण? इस बार चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 39 मिनट रहेगी, जो इसे काफी लंबा बनाती है। पूर्ण ग्रहण करीब 58 मिनट तक रहेगा, जबकि आंशिक चरण लगभग 2 घंटे 29 मिनट तक चलेगा और पेनम्ब्रल चरण 2 घंटे 12 मिनट तक रहेगा। ग्रहण दोपहर 3:20 बजे शुरू होगा और धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। पूर्ण चरण 4:34 बजे से 5:33 बजे तक रहेगा और पूरा ग्रहण शाम 6:48 बजे समाप्त होगा, जिसके बाद चांद सामान्य रूप में दिखेगा।

शहर और समय भारत में कहां और कब दिखेगा? भारत के ज्यादातर हिस्सों में ग्रहण चांद निकलने के समय खत्म होता नजर आएगा, इसलिए पूरा चरण हर जगह साफ नहीं दिखेगा। दिल्ली में यह 6:21 बजे से 7:53 बजे तक देखा जा सकता है। मुंबई में 6:45 बजे से 7:53 बजे तक दृश्य रहेगा। बेंगलुरु में 6:28 बजे से 7:53 बजे तक और कोलकाता में 5:38 बजे से 7:53 बजे तक ग्रहण दिखाई देगा। नॉर्थ-ईस्ट राज्यों और अंडमान-निकोबार में इसका साफ और लंबा नजारा देखने को मिल सकता है।

