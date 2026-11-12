GTA 6 खेलने के लिए यह कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को देगी एक दिन की छुट्टी

लॉजिटेक ने फैसले के पीछे एक अध्ययन का हवाला दिया है।

9 देशों के 900 वयस्कों और 100 गेमर्स पर किए गए सर्वे में 80 प्रतिशत लोगों ने कहा कि गेम खेलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। उधर, GTA 6 की रिलीज को लेकर भी कर्मचारियों में उत्साह है।

फॉर्च्यून के मुताबिक, गेम की रिलीज वाले दिन छुट्टी के आवेदन पिछले वर्षों से 13 प्रतिशत अधिक हैं। सर्वे में 18 प्रतिशत कर्मचारियों ने भी छुट्टी लेने की बात कही है।