लॉयड्स डिजिटल बदलाव के लिए करेगी 300 AI विशेषज्ञों की भर्ती 

कंपनी कर्मचारियों को देगी दोबारा प्रशिक्षण

इसका मुख्य लक्ष्य धोखाधड़ी का पता लगाना बेहतर करना, ग्राहकों का अनुभव अच्छा बनाना और रोजमर्रा के कामकाज को ज्यादा आसान बनाना।

हालांकि, इस तकनीक के आने से कुछ नौकरियों में बदलाव आ सकता है या कुछ नौकरियां खत्म भी हो सकती हैं। लॉयड्स ने भरोसा दिलाया है कि वह अपने कर्मचारियों को दोबारा प्रशिक्षित करने में निवेश कर रही हैं, ताकि कोई भी पीछे न छूटे।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब कुछ ब्रिटिश बैंक AI पर जितनी तेजी से निर्भर हो रहे हैं, उतनी तेजी से वे AI सिस्टम में खराबी आने की तैयारी नहीं कर रहे हैं।

सभी बैंक इसके जोखिमों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। सिर्फ आधे बैंकों ने ही यह परखा है कि अगर, उनका AI सिस्टम काम करना बंद कर दे तो क्या होगा।