लीनुस टॉरवाल्ड्स ने की डेवलपर के AI से बने कोड वाले योगदान की आलोचना
लिनक्स बनाने वाले लीनुस टॉरवाल्ड्स ने हाल ही में एक डेवलपर को तब फटकार लगाई, जब उसने लिनक्स प्रोजेक्ट में 41,197 लाइनों का कोड डाल दिया था।
इस कोड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने बग फिक्स और AI द्वारा लिखे गए पैच के लिए टेस्ट भी शामिल थे, लेकिन इसकी ठीक से जांच नहीं की गई थी।
टॉरवाल्ड्स ने सभी को याद दिलाया कि गलतियां चाहे इंसान करें या AI, होती तो सबसे ही हैं। इसलिए, सावधानी से टेस्टिंग करना बेहद जरूरी है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
डेवलपर TS ने जरूरी एरर चेक छोड़ दिए
डेवलपर TS ने लिनक्स 7.4 के लिए AI से बने ये फिक्स सबमिट करते समय कुछ जरूरी एरर चेक छोड़ दिए थे। टॉरवाल्ड्स ने AI पर पाबंदी तो नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि या तो नियमों के हिसाब से चलो या फिर प्रोजेक्ट से हट जाओ। कड़ा कदम उठाने की बजाय उन्होंने एक सख्त चेतावनी देकर बात खत्म की।
पिछले कुछ महीनों में टेक उद्योग में कोड लिखने के लिए AI के इस्तेमाल में काफी बढ़ोतरी हुई है। TS ने भले ही कम शब्दों में माफी मांग ली, लेकिन कोई और सफाई नहीं दी, जिससे यह साफ हो गया कि कोडिंग में AI के इस्तेमाल को लेकर बहसें लगातार तेज होती जा रही हैं।