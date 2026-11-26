डेवलपर TS ने लिनक्स 7.4 के लिए AI से बने ये फिक्स सबमिट करते समय कुछ जरूरी एरर चेक छोड़ दिए थे। टॉरवाल्ड्स ने AI पर पाबंदी तो नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि या तो नियमों के हिसाब से चलो या फिर प्रोजेक्ट से हट जाओ। कड़ा कदम उठाने की बजाय उन्होंने एक सख्त चेतावनी देकर बात खत्म की।

पिछले कुछ महीनों में टेक उद्योग में कोड लिखने के लिए AI के इस्तेमाल में काफी बढ़ोतरी हुई है। TS ने भले ही कम शब्दों में माफी मांग ली, लेकिन कोई और सफाई नहीं दी, जिससे यह साफ हो गया कि कोडिंग में AI के इस्तेमाल को लेकर बहसें लगातार तेज होती जा रही हैं।