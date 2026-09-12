AI को ट्रेन करने के लिए फेसबुक-इंस्टाग्राम की तस्वीरें इस्तेमाल करने पर मेटा के खिलाफ मुकदमा

पिछले सप्ताह दायर शिकायत के मुताबिक, मेटा के AI मॉडल (एमू और म्यूज इमेज) को इन्हीं तस्वीरों से ट्रेन किया गया था। नेमटैग को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वह स्मार्ट ग्लासेज से चेहरे स्कैन करे और लोगों को उनके सार्वजनिक इंस्टाग्राम अकाउंट या उनके कनेक्शन के जरिए पहचान सके।

मेटा ने इस मुकदमे को गलत बयानी बताते हुए कहा है कि नेमटैग अभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। शिकायत में इलिनोइस, कैलिफोर्निया और पूरे अमेरिका में उन सभी लोगों के लिए क्लास-एक्शन का दर्जा मांगा गया है, जिन्होंने सितंबर, 2021 से मेटा के जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम में अपनी तस्वीरें अपलोड कीं या डाटा फीड किया।