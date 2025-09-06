ऐपल के खिलाफ लेखकों ने दायर किया मुकदमा, जानिए क्या है मामला 

लेखक ग्रैडी हेंड्रिक्स और जेनिफर रॉबर्सन का दावा है कि उनकी किताबें पायरेटेड सामग्री के एक डाटासेट में शामिल थीं, जिसका इस्तेमाल ऐपल ने कथित तौर पर अपने 'OpenELM' बड़े भाषा मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया था। कंपनी ने अपनी AI सिस्टम की व्यावसायिक क्षमता के बावजूद सहमति लेने या पारिश्रमिक प्रदान करने का प्रयास नहीं किया। यह मुकदमा AI युग में बौद्धिक संपदा को लेकर तकनीकी कंपनियों पर बढ़ते मुक़दमों की श्रृंखला में एक और कड़ी है।

इस सप्ताह की शुरुआत में AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक ने खुलासा किया कि उसने लेखकों के एक समूह के साथ 1.5 अरब डॉलर (132 अरब रुपये) का समझौता किया है। उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया कि उसने बिना अनुमति के अपने क्लाउड चैटबॉट को विकसित करने के लिए उनकी किताबों का इस्तेमाल किया है। यह माइक्रोसॉफ्ट, OpenAI, मेटा और मिडजर्नी जैसी AI फर्मों के खिलाफ मालिकाना ऑनलाइन सामग्री के इस्तेमाल को लेकर दायर कॉपीराइट मुकदमों की श्रृंखला में पहला समझौता है।