लैरी एलिसन ने AI के साथ भावनात्मक जुड़ाव को लेकर चेताया 

बातचीत की जगह AI को न लेने की सलाह

एलिसन ने यह चेतावनी ऐसे समय में दी है, जब लोग जुड़ाव के लिए AI का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और आमने-सामने की बातचीत कम होती जा रही है।

उन्हें इस बात की चिंता है कि इस बदलाव के कारण मजबूत मानवीय रिश्ते और सामाजिक कौशल विकसित कर पाना और भी मुश्किल हो सकता है।

उनकी सलाह है कि तकनीक के फायदों का लाभ जरूर उठाएं, लेकिन असली इंसानों से होने वाली सार्थक बातचीत की जगह AI को न लेने दें।