दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) में पढ़ने वाले 13 साल के कियान 9वीं कक्षा के छात्र हैं। उन्होंने KIKA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नाम का एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसकी मदद से छात्र अपनी बात केवल अंग्रेजी में बताकर खुद के ऐप बना सकते हैं। पाइथन सीखने के दौरान उन्हें खुद कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

इसी से प्रेरणा लेकर कियान ने जुलाई में KIKA AI पर काम शुरू किया। केवल 11 सप्ताह में एंथ्रोपिक के क्लाउड कोड जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए यह विंडोज और मैक के लिए इंस्टालर के साथ एक डेस्कटॉप ऐप बन गया।

कियान का मकसद है कि कोडिंग अब दूसरे छात्रों के लिए मुश्किल न रहे और हर कोई आसानी से इसे सीख सके।