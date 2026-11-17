काइटफिशAI ने खास AI ऐप्स के लिए नैनोआई1 लॉन्च किया
लेखन दिनेश चंद शर्मा
काइटफिशAI ने हाल ही में नैनोआई1 नाम का एक हल्का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल लॉन्च किया है। यह मॉडल खास तौर पर उन डेवलपर्स और कंपनियों के लिए बनाया गया है, जो विशेष प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, खासकर ऐसे उद्योगों में जहां सुरक्षा और नियमों का पालन बहुत जरूरी होता है।
दूसरे बड़े भाषा मॉडल, जो हर काम करने की कोशिश करते हैं, उनसे अलग नैनोआई1 केवल केंद्रित और व्यावहारिक समाधान देने पर जोर देता है।
नियामक फोकस से मिलेगा फायदा
नैनोआई1 को बनाते समय कड़े नियमों का खास ध्यान रखा गया है। इसी वजह से यह उन व्यवसायों के लिए बिल्कुल सही है, जो नियामक वाले उद्योगों में काम करते हैं।
काइटफिशAI को उम्मीद है कि यह कदम ज्यादा से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनियों को विशेष समाधान बनाने में मदद करेगा, जिससे भारत के AI इकोसिस्टम को और मजबूती मिलेगी।