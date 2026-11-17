काइटफिशAI ने हाल ही में नैनोआई1 नाम का एक हल्का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल लॉन्च किया है। यह मॉडल खास तौर पर उन डेवलपर्स और कंपनियों के लिए बनाया गया है, जो विशेष प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, खासकर ऐसे उद्योगों में जहां सुरक्षा और नियमों का पालन बहुत जरूरी होता है।

दूसरे बड़े भाषा मॉडल, जो हर काम करने की कोशिश करते हैं, उनसे अलग नैनोआई1 केवल केंद्रित और व्यावहारिक समाधान देने पर जोर देता है।