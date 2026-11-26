इस साल पोर्टल में एक नई सुविधा जोड़ी गई है। तीर्थयात्री अब अपने व्हाट्सऐप नंबर और गाड़ी की जानकारी का इस्तेमाल करके तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

ये शिकायतें सीधे मोटर वाहन विभाग तक पहुंचती हैं, ताकि समस्याओं को तेजी से सुलझाया जा सके या मौके पर ही मदद मिल सके।

इसके साथ ही केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का शेड्यूल भी अब पोर्टल पर उपलब्ध है। व्हाट्सऐप पर एक आसान टोकन सिस्टम का इस्तेमाल करके खाने या साफ-सफाई से जुड़ी समस्याओं को भी बताया जा सकता है।

यह सुविधा उन तीर्थयात्रियों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, जो दूसरे राज्यों से आते हैं और यहां के रास्ते या भाषा से अनजान हैं।