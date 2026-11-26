केरलम के सबरी पोर्टल ने 9 दिन में सुलझाई 452 शिकायतें
केरलम का सबरी पोर्टल इस बार सबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। पिछले साल पथानामथिट्टा जिला प्रशासन ने इसे शुरू किया था।
केवल 9 दिनों के अंदर इसने 458 शिकायतों में से 452 को निपटा दिया है। इनमें से ज्यादातर शिकायतें गाड़ियों के खराब होने या दुर्घटनाओं से जुड़ी थीं।
यह पोर्टल 24 घंटे चालू रहता है, जिससे यात्रा के दौरान फंसे किसी भी तीर्थयात्री को बस एक क्लिक पर मदद मिल सकती है।
अब व्हाट्सऐप पर भी शिकायत की सुविधा
इस साल पोर्टल में एक नई सुविधा जोड़ी गई है। तीर्थयात्री अब अपने व्हाट्सऐप नंबर और गाड़ी की जानकारी का इस्तेमाल करके तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
ये शिकायतें सीधे मोटर वाहन विभाग तक पहुंचती हैं, ताकि समस्याओं को तेजी से सुलझाया जा सके या मौके पर ही मदद मिल सके।
इसके साथ ही केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का शेड्यूल भी अब पोर्टल पर उपलब्ध है। व्हाट्सऐप पर एक आसान टोकन सिस्टम का इस्तेमाल करके खाने या साफ-सफाई से जुड़ी समस्याओं को भी बताया जा सकता है।
यह सुविधा उन तीर्थयात्रियों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, जो दूसरे राज्यों से आते हैं और यहां के रास्ते या भाषा से अनजान हैं।