केरल ने छात्रों की सुरक्षा के लिए पेश किया साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल, जानिए क्या किए उपाय

'साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल 2026' को AI से उत्पन्न नई चुनौतियों और साइबर अपराधों के विस्तृत अध्ययन के बाद विकसित किया गया है। यह संस्थानों के प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करने हेतु मौजूदा कानूनी ढांचों के अनुरूप है। इस प्रोटोकॉल में अकादमिक AI एकीकरण और प्रशासनिक डाटा प्रबंधन सहित 9 प्रमुख परिचालन क्षेत्रों की रूपरेखा भी दी गई है। विद्यालय प्रमुखों को 17 विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं।

सुरक्षा उपाय

ये किए हैं सुरक्षा के उपाय

इस प्रोटोकॉल में छात्रों के लिए 25 आवश्यक सुरक्षा उपाय दिए गए हैं, जिनमें संदिग्ध लिंक को पहचानना, सोशल मीडिया पर लाइव लोकेशन और निजी जानकारी को सुरक्षित रखना शामिल है। माता-पिता को स्क्रीन टाइम को मैनेज करने, डिजिटल फुटप्रिंट के प्रभाव को समझने और फैमिली लिंक जैसे मॉनिटरिंग टूल का उपयोग करने के लिए 16 व्यावहारिक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। KITE इस पहल के तहत परिवारों के लिए विशेष साइबर सुरक्षा और AI साक्षरता कार्यक्रम भी प्रदान करता है।