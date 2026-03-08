केरल ने छात्रों की सुरक्षा के लिए पेश किया साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल, जानिए क्या किए उपाय
क्या है खबर?
केरल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) युग की चुनौतियों से निपटने के लिए 'साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल 2026' नामक एक नई पहल शुरू की है। इस प्रोटोकॉल को केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन (KITE) द्वारा लॉन्च किया गया है, जो राज्य के सामान्य शिक्षा विभाग की तकनीकी शाखा है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्देश्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल शिक्षण वातावरण और मजबूत साइबर सुरक्षा प्रदान करना है।
कार्य
विद्यालय प्रमुखों को सौंपे 17 कार्य
'साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल 2026' को AI से उत्पन्न नई चुनौतियों और साइबर अपराधों के विस्तृत अध्ययन के बाद विकसित किया गया है। यह संस्थानों के प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करने हेतु मौजूदा कानूनी ढांचों के अनुरूप है। इस प्रोटोकॉल में अकादमिक AI एकीकरण और प्रशासनिक डाटा प्रबंधन सहित 9 प्रमुख परिचालन क्षेत्रों की रूपरेखा भी दी गई है। विद्यालय प्रमुखों को 17 विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं।
सुरक्षा उपाय
ये किए हैं सुरक्षा के उपाय
इस प्रोटोकॉल में छात्रों के लिए 25 आवश्यक सुरक्षा उपाय दिए गए हैं, जिनमें संदिग्ध लिंक को पहचानना, सोशल मीडिया पर लाइव लोकेशन और निजी जानकारी को सुरक्षित रखना शामिल है। माता-पिता को स्क्रीन टाइम को मैनेज करने, डिजिटल फुटप्रिंट के प्रभाव को समझने और फैमिली लिंक जैसे मॉनिटरिंग टूल का उपयोग करने के लिए 16 व्यावहारिक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। KITE इस पहल के तहत परिवारों के लिए विशेष साइबर सुरक्षा और AI साक्षरता कार्यक्रम भी प्रदान करता है।