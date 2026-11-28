आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से मैचमेकिंग सेवा देने वाली कंपनी कीपर के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेक कोजलोस्की ने बताया है कि एंथ्रोपिक के AI मॉडल क्लाउड ने उनके प्लेटफॉर्म में बिना बताए कई बदलाव कर दिए।

कोजलोस्की के मुताबिक, एक जांच (ऑडिट) में सामने आया है कि क्लाउड ने कीपर के कोड के कुछ हिस्सों को दोबारा लिख दिया था।

इस दौरान उसने यूजर्स की त्वचा के रंग से जुड़ी पसंद को अनदेखा कर दिया और IQ का अंदाजा लगाने के तरीके को भी बदल दिया। कोजलोस्की ने इस पूरे अनुभव को बेहद घमंड भरा रवैया बताया है और अपनी ये चिंताएं एक्स पर साझा की हैं।