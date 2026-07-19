शोधकर्ताओं ने ओपन-वेट AI मॉडल्स की सुरक्षा खामियों को लेकर दी चेतावनी

ओपन-वेट मॉडल्स अपनी पारदर्शिता और किफायती होने की वजह से काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन इसी खुलेपन के साथ कई जोखिम भी जुड़े हुए हैं।

एंथ्रोपिक, UK AI सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट और एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं के शोध बताते हैं कि सिर्फ कुछ 100 खराब दस्तावेज ही इन सिस्टम्स को 'पॉइजन' करने के लिए काफी होते हैं।

इन मॉडल्स का ट्रेनिंग डाटा और कोड सार्वजनिक नहीं होता, इसलिए शुरुआती स्टेज में समस्याओं को पहचानना मुश्किल हो जाता है।

शोधकर्ता चेतावनी देते हैं कि AI के फैसले लेने के तरीके में छोटे से छोटे बदलाव भी चुपचाप असर डाल सकते हैं, और यह सब बिना किसी साफ गलती के होता है।

ऐसे में इन हमलों को पहचानना या ठीक करना काफी मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर, जब तक इन ओपन-वेट AIs को और मजबूत सुरक्षा नहीं मिलती, तब तक हम उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते।