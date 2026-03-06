कर्नाटक में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा प्रतिबंध, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने की घोषणा

वजह

सरकार ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने बजट भाषण में कहा कि आज के समय में बच्चों में डिजिटल लत तेजी से बढ़ रही है। इसका असर उनकी पढ़ाई, ध्यान क्षमता और मानसिक सेहत पर पड़ रहा है। सरकार का मानना है कि ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल बच्चों के व्यवहार और सोच को प्रभावित कर सकता है। इसलिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग को सीमित करने के लिए नियम बनाने की तैयारी की जा रही है।