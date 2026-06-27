30 जून को आसमान में दिखेगा स्ट्रॉबेरी मून का सुनहरा नजारा

कब साफ दिखाई देगा यह नजारा?

सबसे अच्छा नजारा देखने के लिए 29 जून को चांद उगने के तुरंत बाद दक्षिण-पूर्व दिशा में देखें। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण चांद बड़ा और सुनहरे रंग का दिखाई देगा, जिसे 'मून इल्यूजन' या 'चांद का भ्रम' कहते हैं।

अगर, आप इसे और अच्छे से देखना चाहते हैं तो साफ आसमान वाली किसी अंधेरी जगह का चुनाव करें।

जो लोग फोटोग्राफी के शौकीन हैं, वे चांद उगने के एक घंटे के भीतर तस्वीरें खींचने की कोशिश करें। इससे आप चांद के सुनहरे रंग को कैमरे में कैद कर पाएंगे। दूरबीन का इस्तेमाल करने से नजारा और भी साफ दिखेगा।