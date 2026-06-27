30 जून को आसमान में दिखेगा स्ट्रॉबेरी मून का सुनहरा नजारा
30 जून को आसमान में 'जून स्ट्रॉबेरी मून' दिखाई देगा। यह चंद्रमा भारतीय समयानुसार सुबह 5:27 बजे पर अपनी पूरी चमक पर होगा। इसका नाम भले ही 'स्ट्रॉबेरी' हो, जो नेटिव अमेरिकन जनजातियों और स्ट्रॉबेरी के मौसम से जुड़ा है, लेकिन यह गुलाबी या लाल नहीं दिखेगा।
गर्मी के संक्रांति के कारण यह चांद आसमान में थोड़ा नीचे और एक अलग रास्ते पर चलता हुआ दिखाई देगा।
कब साफ दिखाई देगा यह नजारा?
सबसे अच्छा नजारा देखने के लिए 29 जून को चांद उगने के तुरंत बाद दक्षिण-पूर्व दिशा में देखें। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण चांद बड़ा और सुनहरे रंग का दिखाई देगा, जिसे 'मून इल्यूजन' या 'चांद का भ्रम' कहते हैं।
अगर, आप इसे और अच्छे से देखना चाहते हैं तो साफ आसमान वाली किसी अंधेरी जगह का चुनाव करें।
जो लोग फोटोग्राफी के शौकीन हैं, वे चांद उगने के एक घंटे के भीतर तस्वीरें खींचने की कोशिश करें। इससे आप चांद के सुनहरे रंग को कैमरे में कैद कर पाएंगे। दूरबीन का इस्तेमाल करने से नजारा और भी साफ दिखेगा।