इंटेल उत्पादों में सुरक्षा खामियों को लेकर हाई-रिस्क अलर्ट जारी किया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

इंटेल उत्पाद कई सुरक्षा कमजोरियों से प्रभावित, CERT-In ने जारी किया अलर्ट

क्या है खबर?

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) ने इंटेल के उत्पादों में पाई गई कई कमजोरियों को लेकर यूजर्स और संगठनों के लिए हाई-रिस्क अलर्ट जारी किया है। एजेंसी का कहना है कि ये खामियां साइबर अपराधियों को विशेषाधिकार प्राप्त करने, संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने या प्रभावित सिस्टम पर सर्विस अस्वीकार करने की स्थिति पैदा करने में सक्षम बना सकती हैं। कंपनी की ओर से भी उत्पाद-विशिष्ट सुधारों के साथ-साथ विस्तृत सुरक्षा अपडेट भी जारी किए हैं।