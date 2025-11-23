इंटेल उत्पाद कई सुरक्षा कमजोरियों से प्रभावित, CERT-In ने जारी किया अलर्ट
क्या है खबर?
भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) ने इंटेल के उत्पादों में पाई गई कई कमजोरियों को लेकर यूजर्स और संगठनों के लिए हाई-रिस्क अलर्ट जारी किया है। एजेंसी का कहना है कि ये खामियां साइबर अपराधियों को विशेषाधिकार प्राप्त करने, संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने या प्रभावित सिस्टम पर सर्विस अस्वीकार करने की स्थिति पैदा करने में सक्षम बना सकती हैं। कंपनी की ओर से भी उत्पाद-विशिष्ट सुधारों के साथ-साथ विस्तृत सुरक्षा अपडेट भी जारी किए हैं।
उत्पाद
ये हैं सुरक्षा खामियों से प्रभावित उत्पाद
उजागर हुईं कमजोरियां कई इंटेल सॉफ्टवेयर टूल्स, फर्मवेयर कंपोनेंट्स और डेवलपमेंट यूटिलिटीज को प्रभावित करती हैं। इनमें इंटेल सर्वर कॉन्फिगरेशन/फर्मवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोसेट/वायरलेस वाई-फाई उत्पाद, स्लिम बूटलोडर, SoC थर्मल IPF एक्सटेंशन प्रदाता, प्रेजेंटमॉन, असिस्टिव कॉन्टेक्स्ट-अवेयर टूलकिट, MPI लाइब्रेरी, पायथन सॉफ्टवेयर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, SEL व्यूअर, UEFI सर्वर फर्मवेयर और किलर मॉड्यूल शामिल हैं। इसमें रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, DSA, सिस्टम सपोर्ट यूटिलिटी, ग्राफिक्स, वीट्यून प्रोफाइलर, NPU ड्राइवर, डिस्प्ले वर्चुअलाइजेशन और अन्य सहायक यूटिलिटीज भी सूचीबद्ध हैं।
सलाह
नुकसान से बचने के लिए दी यह सलाह
प्रतिक्रिया दल ने जोखिम के स्तर को उच्च श्रेणी में रखा है और इन खतरों से बचने के लिए इंटेल की ओर से उपलब्ध कराए गए अपडेटेड पैच को तुरंत इंस्टॉल करने की अनुशंसा की है। यूजर्स को विस्तृत मार्गदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए और कंपनी के आधिकारिक सुरक्षा पेज से संबंधित अपडेट डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। इंटेल ने अपने सुरक्षा पोर्टल पर तकनीकी विवरण, प्रभावित उत्पाद और संबंधित CVE प्रकाशित किए हैं।