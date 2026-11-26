कुट्रिक का ISS पर मौजूदा मिशन अक्टूबर में शुरू हुआ था। यह उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा है, जो उनके लिए एक सपने के सच होने जैसी थी।

घर से हजारों मील दूर होने के बावजूद वह और उनकी पत्नी हीदर इस अलग-अलग रोमांच को लेकर सकारात्मक बने हुए हैं। घर पर उनके 2 बड़े बच्चे पीटर (5 साल) और एना (7 साल) हैं।

कुट्रिक उम्मीद करते हैं कि उनकी कहानी यह बताएगी कि बड़े सपने और मजबूत पारिवारिक सहयोग दोनों साथ-साथ चल सकते हैं। मार्च, 2027 में घर लौटने पर वह अपने परिवार के साथ फिर से मिलने के लिए उत्सुक हैं।