कनाडाई अंतरिक्ष यात्री ने बेटी के जन्म पर ISS से दी बधाई
कनाडा के अंतरिक्ष यात्री जोशुआ कुट्रिक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) पर धरती की परिक्रमा करते हुए तीसरी बार पिता बने हैं।
उनकी पत्नी हीदर ने मंगलवार को एक बच्ची को जन्म दिया है और मां-बेटी दोनों स्वस्थ हैं।
कनाडाई स्पेस एजेंसी ने अपने एक्स हैंडल पर इस खुशी की खबर को साझा किया। साथ ही बच्ची की एक तस्वीर भी पोस्ट की है।
अक्टूबर में शुरू हुई पहली अंतरिक्ष यात्रा
कुट्रिक का ISS पर मौजूदा मिशन अक्टूबर में शुरू हुआ था। यह उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा है, जो उनके लिए एक सपने के सच होने जैसी थी।
घर से हजारों मील दूर होने के बावजूद वह और उनकी पत्नी हीदर इस अलग-अलग रोमांच को लेकर सकारात्मक बने हुए हैं। घर पर उनके 2 बड़े बच्चे पीटर (5 साल) और एना (7 साल) हैं।
कुट्रिक उम्मीद करते हैं कि उनकी कहानी यह बताएगी कि बड़े सपने और मजबूत पारिवारिक सहयोग दोनों साथ-साथ चल सकते हैं। मार्च, 2027 में घर लौटने पर वह अपने परिवार के साथ फिर से मिलने के लिए उत्सुक हैं।