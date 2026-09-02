जॉन टर्नस 9 सितंबर को आ सकते हैं ऐपल के CEO के तौर पर सामने

एक उम्मीद है कि जॉन टर्नस 9 सितंबर को होने वाले ऐपल इवेंट में पहली बार CEO के तौर पर सबके सामने आएंगे। टर्नस को खासकर सस्टेनेबिलिटी (पर्यावरण अनुकूलता) को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है।

उन्होंने डिवाइस में रीसाइकल्ड एल्यूमीनियम और एपल वॉच अल्ट्रा में 3D-प्रिंटेड टाइटेनियम जैसी चीजों का इस्तेमाल शुरू करवाया। इसका सीधा मतलब है कि उनके बनाए उत्पाद लंबे समय तक चलेंगे और इनसे कचरा भी कम होगा।