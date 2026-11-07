माइक्रोसॉफ्ट AI रिसर्च में विवाद के कारण जॉन लैंगफोर्ड ने दिया इस्तीफा

लैंगफोर्ड का जाना एक बड़ी बात की ओर इशारा करता है। दरअसल, माइक्रोसॉफ्ट अब नए विचार खोजने के बजाय अपने मौजूदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स को और बड़ा और बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है।

उन्होंने कहा कि इस बदलाव से वे 'पूरी तरह परेशान' हो गए, खासकर इसलिए क्योंकि पुनर्गठन के बाद उनकी टीम जिस तरह का नया काम करना चाहती थी, उसके लिए बहुत कम जगह बची थी।

सारा बॉन्ड और एरिक बॉयड जैसे दूसरे बड़े नाम भी कंपनी छोड़ चुके हैं। बॉयड तो अप्रैल में AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमुख के तौर पर शामिल हुए थे। इन सभी के जाने से यह सवाल उठ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट AI के क्षेत्र में आगे क्या करने वाला है?