जाॅबी एविएशन के विमान ने बिना पायलट तय की 5,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी
जॉबी एविएशन के खुद उड़ने वाले सेसना कारवां विमान ने एक कमाल कर दिखाया है। इस विमान ने बिना किसी पायलट के 5,148 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पूरे अमेरिका को पार कर लिया है।
यह उड़ान 7 सितंबर को कैलिफोर्निया के कॉनकॉर्ड से शुरू हुई थी। पूरे सफर में विमान केवल अपने ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के भरोसे ही आगे बढ़ा, जिसने हर पड़ाव पर इसे रास्ता दिखाया।
वापस पश्चिम की ओर जा रहा विमान
इस सफर के दौरान ऑटोमनस विमान ने टेक्सास और साउथ कैरोलिना में खास पड़ाव डाले। इसने खराब मौसम और फीनिक्स डीयर वैली जैसे व्यस्त एयरपोर्ट्स को भी आसानी से संभाला। यहां तक कि इसने उड़ान के शुरुआती स्थल किटी हॉक के ऊपर से भी उड़ान भरी।
अब यह वापस पश्चिम की ओर जा रहा है। वाशिंगटन DC और सॉल्ट लेक सिटी जैसे शहरों में इसके रुकने की योजना है।
यह सब देखकर लगता है कि हम ऐसे भविष्य के कितने करीब हैं, जहां विमान खुद ही एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ पाएंगे।