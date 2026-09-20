जाॅबी एविएशन के विमान ने बिना पायलट तय की 5,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी

इस सफर के दौरान ऑटोमनस विमान ने टेक्सास और साउथ कैरोलिना में खास पड़ाव डाले। इसने खराब मौसम और फीनिक्स डीयर वैली जैसे व्यस्त एयरपोर्ट्स को भी आसानी से संभाला। यहां तक कि इसने उड़ान के शुरुआती स्थल किटी हॉक के ऊपर से भी उड़ान भरी।

अब यह वापस पश्चिम की ओर जा रहा है। वाशिंगटन DC और सॉल्ट लेक सिटी जैसे शहरों में इसके रुकने की योजना है।

यह सब देखकर लगता है कि हम ऐसे भविष्य के कितने करीब हैं, जहां विमान खुद ही एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ पाएंगे।