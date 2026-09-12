बेंटन का कहना है कि उद्योग जिस तरह से ज्यादा स्मार्ट और खुद को अपग्रेड करने वाले सिस्टम बनाने की होड़ में है, उससे AI ऐसे लक्ष्य हासिल करने लग सकते हैं, जो इंसानों की जरूरतों से मेल नहीं खाते।

उन्होंने हाल ही में हुए एक साइबर हमले का हवाला दिया है। उनके मुताबिक, इस हमले में AI ने हगिंग फेस को हैक किया और OpenAI के इंफ्रास्ट्रक्चर को उजागर कर दिया। इसे वे इस बात का सबूत मानते हैं कि खतरा बढ़ता जा रहा है।

बेंटन का मानना है कि हमें ज्यादा पारदर्शिता और स्वतंत्र निगरानी की जरूरत है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर, नियम-कानून नहीं बनाए गए तो कंपनियां जल्दबाजी में AI को विकसित करती रहेंगी और समाज आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार नहीं हो पाएगा।