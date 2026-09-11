बायोवेपन से जासूसी तक हो रहा AI का इस्तेमाल

एंथ्रोपिक की रिपोर्ट में खुलासा, बायोवेपन से जासूसी तक हो रहा AI का इस्तेमाल

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:29 am Sep 11, 202611:29 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स के बढ़ते इस्तेमाल के साथ इनके गलत उपयोग का खतरा भी बढ़ रहा है। एंथ्रोपिक ने अपनी नई सेफ्टी रिपोर्ट में बताया है कि उसके AI मॉडल क्लॉड का इस्तेमाल कई गंभीर कामों के लिए करने की कोशिश की गई। इनमें जासूसी, बड़े पैमाने पर निगरानी, साइबर हमले, हथियारों के लिए सॉफ्टवेयर और बायोलॉजिकल रिसर्च शामिल हैं। कंपनी ने दिसंबर, 2025 से अगस्त, 2026 के बीच सामने आए कई मामलों को रोकने का दावा किया है।