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इजरायल के हमले में हमास का शीर्ष कमांडर फराह हामिद ढेर, कई हमलों का था मास्टरमाइंड
इजरायल के हमले में हमास का शीर्ष कमांडर फराह हामिद मारा गया है (तस्वीर: फाइल)

इजरायल के हमले में हमास का शीर्ष कमांडर फराह हामिद ढेर, कई हमलों का था मास्टरमाइंड

लेखन भारत शर्मा
Sep 11, 2026
11:34 am
क्या है खबर?

इजरायल की ओर से गाजा शहर पर किए गए एक हवाई हमले में हमास की सैन्य शाखा का शीर्ष कमांडर फराह हामिद की मौत हो गई है। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास दोनों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। बुधवार को अंजाम दिए गए इस खुफिया ऑपरेशन को इजरायल पुलिस की विशेष गिदोनियम यूनिट, आंतरिक सुरक्षा एजेंसी 'शिन बेत' और इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने संयुक्त रूप से पूरा किया था।

वीडियो

सोशल मीडिया पर जारी किया गया हमले का वीडियो

इस हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जारी किया गया है। उसमें मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को हवाई हमले का शिकार होते देखा जा सकता है।

हामेद की हत्या इस क्षेत्र में इजरायल और ईरान समर्थित गुटों के बीच चल रहे व्यापक संघर्ष के बीच हुई है।

वैश्विक विश्लेषकों का मानना है कि इस लक्षित हमले से वेस्ट बैंक में हमास के भर्ती नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगा है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें हमले का वीडियो

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कमांडर

कौन था कमांडर हामिद?

शिन बेत के अनुसार, हामिद हमास की एक विशेष यूनिट का वरिष्ठ अधिकारी था, जो मुख्य रूप से नए लड़ाकों की भर्ती करने और वेस्ट बैंक (पश्चिम तट) में हमलों को निर्देशित करने का काम संभाल रहा था।

वह 2000 से 2005 तक चले दूसरे इंतिफादा के दौरान सक्रिय 'सिल्वाड सेल' का हिस्सा था, जो कई घातक गोलीबारियों में शामिल रही।

इजरायल ने साल 2011 में एक कैदी अदला-बदली समझौते के तहत उसे जेल से रिहा किया था।

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आरोप

सैनिकों और नागरिकों की हत्या का आरोप

IDF के मुताबिक, हामिद ने अक्टूबर 2003 में एन याब्रौड में एक बड़े हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 3 इजरायली सैनिक मारे गए थे।

वह बिन्यामिन क्षेत्र में कई इजरायली नागरिकों की हत्या के मामलों में भी सीधे तौर पर वांछित था।

सुरक्षा बलों के अनुसार, जेल से रिहा होने के बाद भी वह हमास की सैन्य शाखा से जुड़ा रहा और मौजूदा गाजा युद्ध में IDF सैनिकों के खिलाफ जमीनी लड़ाई में भाग ले रहा था।

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