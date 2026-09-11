इजरायल के हमले में हमास का शीर्ष कमांडर फराह हामिद ढेर, कई हमलों का था मास्टरमाइंड

शिन बेत के अनुसार, हामिद हमास की एक विशेष यूनिट का वरिष्ठ अधिकारी था, जो मुख्य रूप से नए लड़ाकों की भर्ती करने और वेस्ट बैंक (पश्चिम तट) में हमलों को निर्देशित करने का काम संभाल रहा था।

वह 2000 से 2005 तक चले दूसरे इंतिफादा के दौरान सक्रिय 'सिल्वाड सेल' का हिस्सा था, जो कई घातक गोलीबारियों में शामिल रही।

इजरायल ने साल 2011 में एक कैदी अदला-बदली समझौते के तहत उसे जेल से रिहा किया था।