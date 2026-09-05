जियो दिसंबर तक ला रही किफायती AI ग्लासेज जियोफ्रेम्स

जियोफ्रेम्स में गूगल जेमिनी AI होगा, जिसकी मदद से आप बिना हाथ लगाए सवाल पूछ पाएंगे। साथ ही इसमें रियल-टाइम अनुवाद, टेक्स्ट का सारांश बनाना और फिटनेस ट्रैक करने जैसे कई और फीचर्स भी होंगे।

इन चश्मों में 'हे जियो' बोलकर वॉयस कमांड दिए जा सकेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि शुरुआत से ही ये चश्मे 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करेंगे, जिससे बात करने या कहीं घूमने जाने पर भाषा की कोई दिक्कत नहीं आएगी।