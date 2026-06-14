WIPO की शीर्ष-20 में पहुंची जियो प्लेटफॉर्म्स, इकलौती भारतीय कंपनी 

दुनियाभर में दाखिल किए 6,817 पेटेंट

मार्च तक JPL ने दुनियाभर में कुल 6,817 पेटेंट फाइल किए हैं और उन्हें एक हजार से ज्यादा ग्रांट भी मिल चुके हैं। इनमें से 538 ग्रांट भारत में और 471 विदेश में मिले हैं।

कंपनी का खास ध्यान अगली जनरेशन की तकनीकों पर है, जिनमें 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-नेटिव नेटवर्क और क्लाउड-नेटिव प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं।

प्रबंध निदेशक आकाश अंबानी ने इस उपलब्धि को जियो के डीप टेक इनोवेशन की ओर बढ़ते कदम का सबूत बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत के उस लक्ष्य से भी मेल खाता है, जहां हम दुनिया को तकनीक निर्यात करने वाले बड़ा देश बनना चाहते हैं।