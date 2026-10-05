नासा के क्रू-12 की धरती पर वापसी की तैयारी, जेसिका मीर ने सौंपी ISS की कमान

नासा के स्पेस-X क्रू-12 के अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) पर अपना समय बिताने के बाद अब धरती पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं और अपना सामान पैक कर रहे हैं।

4 अक्टूबर को नासा की अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर ने ISS की कमान आधिकारिक तौर पर रोस्कोस्मोस के प्योत्र डबरोव को सौंप दी। अब सभी लोग आखिरी जांच-पडताल में लगे हैं और यह पक्का कर रहे हैं कि कैलिफोर्निया के समुद्री तट के पास मौसम सुरक्षित लैंडिंग के लिए अनुकूल रहे।