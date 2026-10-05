नासा के क्रू-12 की धरती पर वापसी की तैयारी, जेसिका मीर ने सौंपी ISS की कमान
नासा के स्पेस-X क्रू-12 के अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) पर अपना समय बिताने के बाद अब धरती पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं और अपना सामान पैक कर रहे हैं।
4 अक्टूबर को नासा की अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर ने ISS की कमान आधिकारिक तौर पर रोस्कोस्मोस के प्योत्र डबरोव को सौंप दी। अब सभी लोग आखिरी जांच-पडताल में लगे हैं और यह पक्का कर रहे हैं कि कैलिफोर्निया के समुद्री तट के पास मौसम सुरक्षित लैंडिंग के लिए अनुकूल रहे।
क्रू में शामिल हैं ये यात्री
इस क्रू में नासा की अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर और जैक हैथवे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सोफी एडनॉट और रोस्कोस्मोस के कॉस्मोनॉट आंद्रेई फेड्यायेव शामिल हैं।
ये सभी अपनी यात्रा को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जैसे ही हालात सही होंगे। अगर, मौसम ठीक रहता है तो वे सोमवार (5 अक्टूबर) को ही धरती पर अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर सकते हैं।