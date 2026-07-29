एनवीडिया CEO ने ओपन-वेट AI पर प्रतिबंध लगाने से साइबर सुरक्षा कमजोर होने की दी चेतावनी

एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग ने अमेरिकी सांसदों से अपील की है कि वे ओपन-वेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर कड़े प्रतिबंध न लगाएं।

यह ऐसी तकनीक होती है, जिसे कोई भी डाउनलोड करके अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकता है।

हुआंग का यह बयान तब आया जब एक चीनी कंपनी मूनशॉट AI ने अपना किमी K3 ओपन-वेट मॉडल लॉन्च किया। इसके बाद इस बात की चिंता बढ़ गई है कि सरकार नए नियम बना सकती है।

हुआंग का कहना है कि इन AI सिस्टम को खुला रखना उद्योग के लिए सुरक्षा और बचाव दोनों के लिहाज से बहुत जरूरी है।