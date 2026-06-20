अमेजन के बेजोस ने AI से हो रही छंटनी को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान 

चंद्रमा पर खोज को धरती के लिए बताया जरूरी

बेजोस ने अपने नए स्टार्टअप प्रोमेथियस का जिक्र किया। इसका मकसद एक आर्टिफिशियल जनरल इंजीनियर तैयार करना है।

उनका मानना है कि यह AI ऐसी चीजें ईजाद कर पाएगा, जिसके बारे में हमने आज तक सोचा भी नहीं है। उन्होंने AI के पर्यावरणीय असर पर भी बात की, खासकर डाटा सेंटर्स में होने वाली बिजली की खपत पर। उन्होंने तकनीकी इन्फ्रास्ट्रक्चर में समझदारी से निवेश करने की सलाह दी।

भविष्य को देखते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रमा भविष्य में खोजबीन के लिए बहुत अहम है और धरती पर विकास को संतुलित रखने के लिए भी जरूरी है। उनके मुताबिक, चांद की खोजबीन आखिरकार मंगल और दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसाने का रास्ता साफ कर देगी।