जापान ने रीयूजेबल रॉकेट का किया सफल परीक्षण, स्पेस-X को दी चुनौती

अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ रही देश की रफ्तार

रीयूजेबल रॉकेट का मतलब है कि लॉन्च सस्ते और ज्यादा होंगे और जापान की रफ्तार साफ तौर पर बढ़ रही है। 2025 में होंडा के रॉकेट की सफलता और जून में H3 लॉन्च जैसी हालिया कामयाबियां बताती हैं कि जापान शीर्ष देशों की कतार में शामिल होने के लिए पूरी तरह से गंभीर है।

इस लॉन्च की अगुवाई JAXA के ताकाशी इतो ने की थी, जिन्होंने बताया कि टीम को इस टेस्ट से बहुत उपयोगी डाटा मिला है। इससे टीम को काफी राहत मिली है और वे आगे की संभावनाओं को लेकर काफी उत्साहित हैं।