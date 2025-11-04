घिबली-स्टाइल इमेज को लेकर OpenAI पर कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करने का आरोप लग रहा है

कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर OpenAI के खिलाफ हुए जापान के स्टूडियो, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

सोशल मीडिया पर कभी घिबली-स्टाइल इमेज की बाढ़ आ गई थी, लेकिन अब इसका चलन पूरी तरह से पीछे छूट गया है। इसके बावजूद इस कलाकृति के पीछे का स्टूडियो और जापान के कुछ अन्य स्टूडियो अभी भी कॉपीराइट उल्लंघन कानूनों को लेकर OpenAI के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक जापानी व्यापार संगठन ने पत्र लिखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी से बिना अनुमति के उनकी कॉपीराइट सामग्री पर अपने AI माॅडल्स को प्रशिक्षित करना बंद करने का आह्वान किया गया।