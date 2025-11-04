कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर OpenAI के खिलाफ हुए जापान के स्टूडियो, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
सोशल मीडिया पर कभी घिबली-स्टाइल इमेज की बाढ़ आ गई थी, लेकिन अब इसका चलन पूरी तरह से पीछे छूट गया है। इसके बावजूद इस कलाकृति के पीछे का स्टूडियो और जापान के कुछ अन्य स्टूडियो अभी भी कॉपीराइट उल्लंघन कानूनों को लेकर OpenAI के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक जापानी व्यापार संगठन ने पत्र लिखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी से बिना अनुमति के उनकी कॉपीराइट सामग्री पर अपने AI माॅडल्स को प्रशिक्षित करना बंद करने का आह्वान किया गया।
अनुरोध
पत्र में किया यह अनुरोध
ऑटोमेशन की रिपोर्ट के अनुसार, स्टूडियो घिबली, बंदाई नमको जैसे जापानी IP धारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक एंटी-पायरेसी संगठन कंटेंट ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन (CODA) ने पिछले हफ्ते OpenAI को एक पत्र लिखा था। इसमें सोरा 2 के प्रशिक्षण के लिए अपने सदस्यों की सामग्री का उपयोग बंद करने का अनुरोध किया गया। CODA कई अन्य लोकप्रिय जापानी कंपनियों का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें लोकप्रिय हिटमैन गेम सीरीज बनाने वाला स्टूडियो स्क्वायर एनिक्स भी शामिल है।
आरोप
CODA ने यह लगाया आरोप
पत्र में कहा गया है कि CODA का मानना है कि मशीन लर्निंग प्रक्रिया के दौरान प्रतिकृति का कार्य कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है। ये AI मॉडल कॉपीराइट वाले पात्रों का उपयोग करते हैं, जो इन स्टूडियो के IP के रूप में काम करते हैं। स्टूडियो घिबली एक जापानी एनीमेशन स्टूडियो है, जिसकी स्थापना फिल्म निर्माता और मंगा कलाकार हयाओ मियाजाकी ने की थी। घिबली अपनी एनीमेशन शैली के लिए प्रसिद्ध हुआ, जिसमें हस्त-चित्रित और कल्पनाशील दृश्य शामिल हैं।