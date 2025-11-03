इससे यूजर्स को ज्यादा मजबूत सुरक्षा मिलती है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

जीमेल अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए पासकी का उपयोग कैसे करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:50 pm Nov 03, 202508:50 pm

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी गूगल यूजर्स की सुरक्षा के लिए अपने प्लेटफॉर्म में कई सुरक्षा फीचर्स देती है। अब गूगल पासकी के जरिए जीमेल यूजर्स को पासवर्ड-मुक्त भविष्य की ओर ले जा रहा है। पासकी एक ऐसी प्रमाणीकरण विधि है जो पारंपरिक पासवर्ड की जगह बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग करती है। इससे यूजर्स को ज्यादा मजबूत सुरक्षा मिलती है, क्योंकि पासकी को लिखा नहीं जा सकता, चोरी नहीं किया जा सकता और न ही इसे हैक किया जा सकता है।