जीमेल अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए पासकी का उपयोग कैसे करें?
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी गूगल यूजर्स की सुरक्षा के लिए अपने प्लेटफॉर्म में कई सुरक्षा फीचर्स देती है। अब गूगल पासकी के जरिए जीमेल यूजर्स को पासवर्ड-मुक्त भविष्य की ओर ले जा रहा है। पासकी एक ऐसी प्रमाणीकरण विधि है जो पारंपरिक पासवर्ड की जगह बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग करती है। इससे यूजर्स को ज्यादा मजबूत सुरक्षा मिलती है, क्योंकि पासकी को लिखा नहीं जा सकता, चोरी नहीं किया जा सकता और न ही इसे हैक किया जा सकता है।
#1
पासकी कैसे काम करती है?
पासकी एक डिजिटल क्रेडेंशियल होती है, जो यूजर की पहचान सत्यापित करने के लिए डिवाइस पर स्टोर एन्क्रिप्टेड की का उपयोग करती है। यह केवल पंजीकृत वेबसाइटों या ऐप्स पर ही काम करती है। पासकी में सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी का उपयोग होता है, जिससे गूगल के सर्वर पर सिर्फ पब्लिक की रहती है। वहीं, निजी कुंजी डिवाइस में सुरक्षित रहती है, जिससे डेटा लीक या चोरी का खतरा नहीं रहता है।
#2
पासकी सेट करने का तरीका
पासकी सेट करने के लिए सबसे पहले अपने गूगल अकाउंट में साइन इन करें और myaccount.google.com/signinoptions/passkeys पर जाएं। इसके बाद अपनी पहचान सत्यापित करें और 'क्रिएट पासकी' पर क्लिक करें। अब पॉप-अप में 'कंटीन्यू' चुनें और जब ब्राउजर अनुमति मांगे तो 'गिव परमिशन' पर क्लिक करें। अगर आप ऐपल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो आईक्लाउड कीचैन को भी ऑन रखना जरूरी है। एक बार पासकी सेट हो जाने पर जीमेल लॉगिन करना बेहद आसान और सुरक्षित हो जाता है।