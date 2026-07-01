जापान 2040 तक विभिन्न क्षेत्रों में तैनात करेगा एक करोड़ AI रोबोट्स

44 कंपनियों को एक साथ लाने की योजना

यह कदम सिर्फ शानदार रोबोट्स तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बड़ा मकसद जापान को अमेरिका और चीन की टेक्नोलॉजी पर कम निर्भर बनाना भी है।

इस पहल की अगुवाई नोएत्रा कर रहा है। यह एक ऐसा समूह है, जिसमें सॉफ्टबैंक और सोनी जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। यह ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों की 44 कंपनियों को एक साथ लाने की योजना बना रहा है। इसका मुख्य जोर फैक्टरी ऑटोमेशन और सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स जैसे वास्तविक उपयोगों पर है, ताकि जापान में बढ़ती उम्र की आबादी के कारण हो रही कामगारों की कमी से निपटा जा सके।