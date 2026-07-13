वैज्ञानिकों ने टाइटन और प्लूटो पर खोजा रहस्यमयी पदार्थ

ज्ञात अणु स्पेक्ट्रा से मेल नहीं खाते

वैज्ञानिकों ने जांच की कि ये पैटर्न इन ग्रहों में मौजूद किसी भी ज्ञात रसायन या बर्फ से मेल खाते हैं या नहीं। हालांकि, कोई भी पूरी तरह से मेल नहीं खा रहा था।

कुछ चीजें भले ही मिलती-जुलती थीं, लेकिन पूरी तरह से सटीक नहीं थीं। इससे वैज्ञानिकों को लगता है कि ये किसी ज्ञात अणु का मिश्रण हो सकता है या फिर उसका कोई बिल्कुल नया रूप।

मुख्य वैज्ञानिक ब्रूनो बेजार्ड ने इस बारे में कहा, "यह कोई साधारण मिश्रण नहीं होगा, जो भी होगा, वह एक आश्चर्य ही होगा।"

अब आगे और अध्ययन किए जाएंगे, ताकि पता चल सके कि आखिर ये रहस्यमयी पदार्थ क्या है? साथ ही, ये दूर की इन दुनियाओं को समझने में हमें क्या नई बातें सिखा सकता है।