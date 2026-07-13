वैज्ञानिकों ने टाइटन और प्लूटो पर खोजा रहस्यमयी पदार्थ
वैज्ञानिकों ने शनि के चंद्रमा टाइटन और बौने ग्रह प्लूटो पर एक रहस्यमयी पदार्थ खोजा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ही इस रहस्यमय पदार्थ का पता लगाया है।
दिलचस्प बात ये है कि टाइटन और प्लूटो दोनों एक-दूसरे से बहुत अलग हैं। प्लूटो जहां बहुत ठंडा है और उसका वायुमंडल टाइटन के मुकाबले काफी पतला है। फिर भी दोनों जगहों पर एक जैसे अजीब रोशनी के पैटर्न दिखे हैं। ये पैटर्न इशारा करते हैं कि इन दोनों ग्रहों की रासायनिक संरचना में कुछ अप्रत्याशित या अनोखा हो सकता है।
ज्ञात अणु स्पेक्ट्रा से मेल नहीं खाते
वैज्ञानिकों ने जांच की कि ये पैटर्न इन ग्रहों में मौजूद किसी भी ज्ञात रसायन या बर्फ से मेल खाते हैं या नहीं। हालांकि, कोई भी पूरी तरह से मेल नहीं खा रहा था।
कुछ चीजें भले ही मिलती-जुलती थीं, लेकिन पूरी तरह से सटीक नहीं थीं। इससे वैज्ञानिकों को लगता है कि ये किसी ज्ञात अणु का मिश्रण हो सकता है या फिर उसका कोई बिल्कुल नया रूप।
मुख्य वैज्ञानिक ब्रूनो बेजार्ड ने इस बारे में कहा, "यह कोई साधारण मिश्रण नहीं होगा, जो भी होगा, वह एक आश्चर्य ही होगा।"
अब आगे और अध्ययन किए जाएंगे, ताकि पता चल सके कि आखिर ये रहस्यमयी पदार्थ क्या है? साथ ही, ये दूर की इन दुनियाओं को समझने में हमें क्या नई बातें सिखा सकता है।