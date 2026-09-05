कामचटका में भूकंप ने शांत ज्वालामुखी को किया सक्रिय, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

रूस के कामचटका प्रायद्वीप में क्राशेनिनिकोव नाम का एक शांत पड़ा ज्वालामुखी 30 जुलाई को आए 8.8 तीव्रता के भूकंप के ठीक 2 दिन बाद अचानक फट गया।

इस भूकंप के कारण दुनियाभर में सुनामी की चेतावनी जारी हुई थी और आस-पास के कई ज्वालामुखी भी सक्रिय हो गए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के ज्वालामुखी वैज्ञानिक जेम्स हिक्की के अनुसार, भूकंप के झटकों ने ही ज्वालामुखी के फटने की प्रक्रिया शुरू की थी।