अल्जाइमर की दवा का दिमाग की अंदरूनी परतों पर नहीं दिखा असर, अध्ययन में खुलासा

यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिलवेनिया के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट एडवर्ड ली ने इसे प्लेक्स हटाने का दिमाग के आस-पास के ऊतक पर क्या असर होता है, इसे देखने का एक दुर्लभ अवसर बताया।

दिलचस्प बात यह है कि जिन क्षेत्रों में एमाइलॉयड कम था, वहां टाऊ टैंगल्स भी कम पाए गए और ऊतक को नुकसान होने की रफ्तार भी धीमी थी।

इस अध्ययन के सह वरिष्ठ लेखक, न्यूरोलॉजिस्ट और पेन अल्जाइमर डिजीज रिसर्च सेंटर के निदेशक डेविड वोल्क ने कहा कि यह मानव शरीर में मिले सबसे स्पष्ट सबूतों में से एक है कि ये दवाएं रोग की गति को कम कर सकती हैं। हालांकि, बड़े स्तर के अध्ययनों में अभी भी याददाश्त या सोचने की क्षमता में कोई खास सुधार नहीं दिखा है, इसलिए एक प्रभावी इलाज खोजना अभी भी बड़ी चुनौती है।