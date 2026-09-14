एंथ्रॉपिक के पूर्व शोधकर्ता ने अनियंत्रित AI को मानव जाति के लिए बताया खतरा

ये चिंताएं केवल सैद्धांतिक नहीं हैं, बल्कि हकीकत में भी सामने आ चुकी हैं। एंथ्रॉपिक ने खुलासा किया है कि उसके क्लाउड AI का गलत इस्तेमाल ईरान से जुड़े एक ग्रुप ने मध्य पूर्व में अमेरिकी नौसेना के खिलाफ हमले के लक्ष्य तय करने के लिए किया था।

जहां पालेंटिर के सह संस्थापक जो लोंसडेल जैसे कुछ लोग इन आशंकाओं को बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई मानते हैं और AI के साथ एक शानदार भविष्य देखते हैं, वहीं माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्य नडेला जैसे अन्य लोग सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं।

उनका मानना है कि AI पर इंसानों का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। इस शक्तिशाली टेक्नोलॉजी के साथ कितनी तेजी और कितनी सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, इसे लेकर अमेरिका और चीन के बीच अभी भी मतभेद बने हुए हैं।