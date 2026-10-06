सावधानी नहीं बरती तो इंसानों को भी मात दे सकता है AI, जेकब कॉक्सन ने चेताया

OpenAI और एंथ्रॉपिक जैसी बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों में काम कर चुके जेकब कॉक्सन ने AI की तेज रफ्तार को लेकर चिंता जताई है।

उन्होंने हाल ही में चेतावनी दी है कि अगर, हमने सावधानी नहीं बरती, तो इस दशक के खत्म होते-होते AI इंसानों को भी मात दे सकता है और हमें खतरे में डाल सकता है।

उनकी इस चिंता का कई और विशेषज्ञों ने भी समर्थन किया है, जो इस बात से घबरा रहे हैं कि AI तकनीक ऐसे तरीकों से आगे बढ़ सकती है, जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी।