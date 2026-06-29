माइक्रोसॉफ्ट के सब्सक्रिप्शन के तरीकों को लेकर इटली में जांच शुरू

UK की भी माइक्रोसॉफ्ट पर पैनी नजर

यह सिर्फ इटली का ही मामला नहीं है। यूनाइटेड किंगडम (UK) भी माइक्रोसॉफ्ट पर पैनी नजर बनाए हुए है। UK के प्रतिस्पर्धा नियामक ने भी अपनी एक अलग जांच शुरू की है।

उन्हें इस बात का संदेह है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने सॉफ्टवेयर को दूसरे ब्रांड्स के उत्पादों के साथ इस्तेमाल करना मुश्किल बना रहा है। अगर ऐसा होता है तो ग्राहकों के पास बेहतर या सस्ते विकल्प कम हो सकते हैं।

ये दोनों मामले इस बड़े सवाल को उठाते हैं कि क्या बड़ी टेक कंपनियां अपने ग्राहकों के साथ पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवहार कर रही हैं।