भारत आज लॉन्च करेगा नया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03

ISRO आज लॉन्च करेगा भारत का नया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03, कब और कैसे देखें लाइव?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:26 pm Oct 30, 202602:26 pm

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) आज (30 अक्टूबर) रात अपना नया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03 लॉन्च करने जा रहा है। इसे GSLV-F18 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन का मकसद भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम NavIC को मजबूत करना है। इसकी मदद से देश में लोकेशन और समय की जानकारी पहले से ज्यादा सही तरीके से मिल सकेगी। लॉन्च का समय रात 11:51 बजे तय किया गया है।