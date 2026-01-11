PSLV-C62 मिशन कई पेलोड अंतरिक्ष में ले जाएगा

ISRO कल करेगा 2026 के अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत, लॉन्च करेगी निगरानी सेटेलाइट

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) सोमवार (12 जनवरी) को अपने 2026 के मिशन की शुरुआत PSLV-C62 को लॉन्च कर आसमान में एक और इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है। यह प्रक्षेपण सुबह 10:17 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के प्रथम लॉन्च पैड से किया जाएगा। इस मिशन के तहत ISRO एडवांस अर्थ ऑब्‍जर्वेशन सैटेलाइट EOS-N1 को लॉन्‍च करेगा, जिसे 'अन्वेषा' नाम दिया गया है। यह अंतरिक्ष से भारत की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाएगा।