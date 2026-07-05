ISRO के SOLVE रॉकेट मोटर का जमीनी परीक्षण सफल

SOLVE क्रू मॉड्यूल पैराशूट्स का परीक्षण

SOLVE का मकसद यह जांचना है कि लैंडिंग और वापसी के दौरान पैराशूट जैसे सुरक्षा सिस्टम अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विश्वसनीय रूप से काम करते हैं या नहीं।

यह क्रू मॉड्यूल को 10 से 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाता है, जिसके बाद उसे छोड़ा जाता है। इसके बाद 10 पैराशूट्स की मदद से मॉड्यूल को समुद्र में सुरक्षित उतारा जाता है।

ISRO ऐसे और भी परीक्षणों की योजना बना रहा है, ताकि भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए हर लैंडिंग सुरक्षित और सुगम हो सके।