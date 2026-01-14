ISRO के PSLV-C62 मिशन की असफलता से गगनयान के लॉन्च में हो सकती है देरी
क्या है खबर?
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के गगनयान मिशन को लेकर देरी की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, गगनयान-G1 मिशन की लॉन्चिंग 10 फरवरी, 2026 के लिए तय मानी जा रही थी। ISRO की 9 जनवरी को की गई एक FCC फाइलिंग में इसका जिक्र भी मिला है। यह मिशन भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम का अहम हिस्सा है, इसलिए इसकी टाइमिंग पर खास नजर रखी जा रही थी।
सपोर्ट
ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट वापस लिया गया
ISRO ने गगनयान-G1 मिशन के लिए अमेरिका के हवाई स्थित एक ग्राउंड स्टेशन से 9 फरवरी से 30 दिनों तक सपोर्ट मांगा था। यह सपोर्ट सैटेलाइट से संपर्क बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, लेकिन 12 जनवरी को यह अनुरोध वापस ले लिया गया। माना जा रहा है कि उसी दिन PSLV-C62 मिशन के असफल होने के बाद यह फैसला लिया गया, जिससे गगनयान मिशन के शेड्यूल पर असर पड़ सकता है।
असर
PSLV-C62 की विफलता का असर
12 जनवरी को लॉन्च हुए PSLV-C62 मिशन में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके चलते मिशन सफल नहीं हो सका। इसके बाद ISRO ने अपने आने वाले मिशनों की समीक्षा शुरू की। विशेषज्ञों का कहना है कि गगनयान जैसे महत्वपूर्ण मिशन में किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जाएगा। ऐसे में लॉन्च से पहले सभी सिस्टम और सुरक्षा से जुड़ी जांच पूरी तरह की जाएगी, भले ही इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगे।