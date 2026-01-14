गगनयान के लॉन्च में हो सकती है देरी

ISRO के PSLV-C62 मिशन की असफलता से गगनयान के लॉन्च में हो सकती है देरी

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के गगनयान मिशन को लेकर देरी की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, गगनयान-G1 मिशन की लॉन्चिंग 10 फरवरी, 2026 के लिए तय मानी जा रही थी। ISRO की 9 जनवरी को की गई एक FCC फाइलिंग में इसका जिक्र भी मिला है। यह मिशन भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम का अहम हिस्सा है, इसलिए इसकी टाइमिंग पर खास नजर रखी जा रही थी।