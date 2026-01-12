PSLV-C62 मिशन क्यों हुआ असफल, ISRO ने क्या कहा?
क्या है खबर?
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने आज (12 फरवरी) PSLV-C62 मिशन लॉन्च किया, लेकिन यह मिशन अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका। सुबह 10:18 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट को उड़ान दी गई थी। लॉन्च के बाद मिशन के दौरान तकनीकी समस्या सामने आई, जिसके कारण सैटेलाइट को तय कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। हालांकि, ISRO अभी भी सैटेलाइट से संपर्क करने का प्रयास कर रहा है।
कक्षा
EOS-N1 सैटेलाइट कक्षा में स्थापित नहीं हो सका
PSLV-C62 मिशन का मुख्य उद्देश्य EOS-N1 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाना था। यह एक हाइपरस्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसे पर्यावरण निगरानी के लिए तैयार किया गया था। इसके साथ 15 अन्य सैटेलाइट भी थीं। मिशन के असफल होने के कारण पेड़ पौधों की स्थिति, मिट्टी की गुणवत्ता, पानी और जलवायु से जुड़ा डाटा जुटाने का यह प्रयास फिलहाल पूरा नहीं हो सका। ISRO ने बताया कि तकनीकी कारणों की जांच की जा रही है।
ब्यान
ISRO ने क्या कहा?
ISRO ने PSLV-C62 मिशन असफलता को लेकर कहा है कि मिशन के दौरान PS3 स्टेज के अंत में एक तकनीकी गड़बड़ी सामने आई। इसी कारण मिशन अपने तय लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका। ISRO के अनुसार, रॉकेट के प्रदर्शन में आई इस असामान्यता की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। वैज्ञानिक पूरे डाटा का विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि समस्या की सही वजह पता लगाई जा सके और भविष्य के मिशनों में इसे दोहराने से बचा जा सके।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
The PSLV-C62 mission encountered an anomaly during end of the PS3 stage. A detailed analysis has been initiated.— ISRO (@isro) January 12, 2026