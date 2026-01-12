ISRO का PSLV-C62 मिशन रहा असफल

PSLV-C62 मिशन क्यों हुआ असफल, ISRO ने क्या कहा?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:59 am Jan 12, 2026

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने आज (12 फरवरी) PSLV-C62 मिशन लॉन्च किया, लेकिन यह मिशन अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका। सुबह 10:18 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट को उड़ान दी गई थी। लॉन्च के बाद मिशन के दौरान तकनीकी समस्या सामने आई, जिसके कारण सैटेलाइट को तय कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। हालांकि, ISRO अभी भी सैटेलाइट से संपर्क करने का प्रयास कर रहा है।