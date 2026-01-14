ISRO के असफल रहे PSLV-C62 मिशन के इस सैटेलाइट ने भेजा डाटा

वजह

मिशन असफल क्यों रहा?

ISRO के मुताबिक, रॉकेट के तीसरे स्टेज में तकनीकी खराबी आई थी। मिशन कंट्रोल सेंटर में तीसरे स्टेज से जुड़ी समस्या की पुष्टि की गई। इसी गड़बड़ी के कारण रॉकेट अपने तय रास्ते से भटक गया और 15 सैटेलाइट 512 किलोमीटर ऊंची सन-सिंक्रोनस ऑर्बिट तक नहीं पहुंच सके। हालांकि, इसी दौरान KID सैटेलाइट रॉकेट से अलग होने में सफल रहा और उसने सक्रिय होकर धरती पर डाटा भेजा। यह सैटेलाइट स्पेन के एक स्टार्टअप का टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर था।