ISRO के असफल रहे PSLV-C62 मिशन के इस सैटेलाइट ने भेजा डाटा
क्या है खबर?
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 12 जनवरी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV-C62 मिशन लॉन्च किया था। यह मिशन पूरी तरह सफल नहीं हो सका और लॉन्च के कुछ ही देर बाद ज्यादातर सैटेलाइट से संपर्क टूट गया। इस मिशन में कुल 16 सैटेलाइट भेजे गए थे। इनमें से केवल एक छोटा सैटेलाइट KID पृथ्वी पर डाटा भेजने में सफल रहा, जिससे वैज्ञानिकों को कुछ अहम जानकारी मिली।
वजह
मिशन असफल क्यों रहा?
ISRO के मुताबिक, रॉकेट के तीसरे स्टेज में तकनीकी खराबी आई थी। मिशन कंट्रोल सेंटर में तीसरे स्टेज से जुड़ी समस्या की पुष्टि की गई। इसी गड़बड़ी के कारण रॉकेट अपने तय रास्ते से भटक गया और 15 सैटेलाइट 512 किलोमीटर ऊंची सन-सिंक्रोनस ऑर्बिट तक नहीं पहुंच सके। हालांकि, इसी दौरान KID सैटेलाइट रॉकेट से अलग होने में सफल रहा और उसने सक्रिय होकर धरती पर डाटा भेजा। यह सैटेलाइट स्पेन के एक स्टार्टअप का टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर था।
बयान
ISRO का बयान और आगे की तैयारी
ISRO ने सोशल मीडिया पर बताया कि PSLV-C62 मिशन के तीसरे स्टेज के अंत में समस्या आई थी और इसका विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है। ISRO प्रमुख वी. नारायणन ने कहा कि सभी ग्राउंड स्टेशनों से मिले डाटा की जांच के बाद पूरी रिपोर्ट साझा की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक झटका जरूर है, लेकिन इससे सीख लेकर भविष्य के मिशनों को और बेहतर बनाया जाएगा।