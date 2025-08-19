ISRO का अगला रॉकेट 40 मंजिला ऊंचा होगा, ISRO अध्यक्ष ने किया खुलासा 

ISRO प्रमुख ने कहा, "आप जानते हैं, रॉकेट की क्षमता क्या है? पहला लांचर अब्दुल कलाम जी ने बनाया था, जिसका भार 17 टन था और यह 35 किलोग्राम भार को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम था।" उन्होंने आगे कहा कि आज, हम 75,000 किलोग्राम भार को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने वाले रॉकेट पर विचार कर रहे हैं। यह रॉकेट 40 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई का है।

योजना

क्या है अंतरिक्ष एजेंसी की आगामी योजनाएं?

भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस वर्ष प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह (TDS) और भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन किया गया GSAT-7R को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो मौजूदा GSAT-7 (रुक्मिणी) उपग्रह को प्रतिस्थापित करेगा। ISRO प्रमुख बताया कि आगामी योजना में भारतीय रॉकेटों का उपयोग करके 6,500 किलोग्राम वजनी अमेरिकी संचार उपग्रह का लॉन्च भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अभी भारत के 55 उपग्रह कक्षा में हैं और अगले 3-4 सालों में यह संख्या 3 गुना तक बढ़ जाएगी।